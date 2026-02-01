Carnaval des amis de l’école à Figeac le monde en couleur Figeac
Carnaval des amis de l’école à Figeac le monde en couleur Figeac mercredi 18 février 2026.
Carnaval des amis de l’école à Figeac le monde en couleur
Espace Mitterrand, place P. Renaud Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Carnaval des Amis de l’école en partenariat avec la Fédération Partir
vous propose de rentrer dans le Monde des Couleurs !
Ce Carnaval est un événement festif ouvert à tous les enfants et leurs familles
Carnaval des Amis de l’école en partenariat avec la Fédération Partir
vous propose de rentrer dans le Monde des Couleurs !
Ce Carnaval est un événement festif ouvert à tous les enfants et leurs familles. Il propose un grand défilé dans les rues de Figeac, un tour de petit train et une fête animée avec musique, danse, karaoké et goûter offert. Ambiance colorée et joyeuse assurée pour cette après-midi dédiée aux petits et aux grands.
Sortez les déguisements, la musique et la bonne humeur !
Venez nombreux partager ce moment festif, coloré et convivial !
.
Espace Mitterrand, place P. Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 62 20 amisdelecolefigeac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnaval des Amis de l?école in partnership with the Fédération Partir
offers you the chance to enter the World of Colors!
This Carnival is a festive event open to all children and their families
L’événement Carnaval des amis de l’école à Figeac le monde en couleur Figeac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac