Carnaval des amis de l’école à Figeac le monde en couleur Figeac

Carnaval des amis de l’école à Figeac le monde en couleur

Espace Mitterrand, place P. Renaud Figeac Lot

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-18

Carnaval des Amis de l’école en partenariat avec la Fédération Partir

vous propose de rentrer dans le Monde des Couleurs !

Ce Carnaval est un événement festif ouvert à tous les enfants et leurs familles. Il propose un grand défilé dans les rues de Figeac, un tour de petit train et une fête animée avec musique, danse, karaoké et goûter offert. Ambiance colorée et joyeuse assurée pour cette après-midi dédiée aux petits et aux grands.

Sortez les déguisements, la musique et la bonne humeur !

Venez nombreux partager ce moment festif, coloré et convivial !

Espace Mitterrand, place P. Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 62 20 amisdelecolefigeac@gmail.com

English :

Carnaval des Amis de l?école in partnership with the Fédération Partir

offers you the chance to enter the World of Colors!

This Carnival is a festive event open to all children and their families

