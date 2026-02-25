Carnaval des amis du RPI Curnier/Sahune

Salle des fêtes puis stade Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Un après-midi festive, un spectacle de chant des écoles, des animations (maquillage, cirque, activités créatrives…), goûter, déambulation, procès de monsieur Carnaval et bûcher.

.

Salle des fêtes puis stade Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive afternoon, with a school singing show, entertainment (face painting, circus, creative activities…), tea party, procession, trial of Monsieur Carnaval and bonfire.

L’événement Carnaval des amis du RPI Curnier/Sahune Curnier a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale