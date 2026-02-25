Carnaval des amis du RPI Curnier/Sahune Curnier
Carnaval des amis du RPI Curnier/Sahune Curnier samedi 7 mars 2026.
Carnaval des amis du RPI Curnier/Sahune
Salle des fêtes puis stade Curnier Drôme
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Un après-midi festive, un spectacle de chant des écoles, des animations (maquillage, cirque, activités créatrives…), goûter, déambulation, procès de monsieur Carnaval et bûcher.
Salle des fêtes puis stade Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr
English :
A festive afternoon, with a school singing show, entertainment (face painting, circus, creative activities…), tea party, procession, trial of Monsieur Carnaval and bonfire.
