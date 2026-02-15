Carnaval des animaux de notre région

Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le comité des fêtes de Beychevelle en partenariat avec l’APE les Gani’Potes, organisent leur Carnaval. Le thème retenue cette année sera les animaux de nos régions .

La parade départ à 15h départ de l’école de St-Julien pour se rendre à la salle des fêtes de Beychevelle où Mr Carnaval sera brûlé. Goûter offert par l’APE et verre de l’amitié pour les plus grands offert par le comité des fêtes.

La fête continue avec une soirée Paëlla organisée par le comité des fêtes, à la salle des fêtes de Beychevelle.

Réservation avant le 3 mars. .

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 03 56

