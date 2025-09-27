Carnaval des animaux (diffusion spectacle) Nogent-sur-Vernisson
Carnaval des animaux (diffusion spectacle) Nogent-sur-Vernisson mercredi 22 avril 2026.
Carnaval des animaux (diffusion spectacle)
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Carnaval des animaux (diffusion spectacle)
La micro folie Le Vernisson propose la diffusion du carnaval des animaux adapté de l’oeuvre de Camille de Saint Saëns à 15h. Un spectacle riche en surprises et en animaux destiné à ravir petits et grands. Dès 6 ans. Durée 45min. Sur réservation au 02 38 07 03 76 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
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English :
Carnival of the Animals (show broadcast)
L’événement Carnaval des animaux (diffusion spectacle) Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-11 par OT GATINAIS SUD