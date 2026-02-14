Carnaval des animaux, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Carnaval des animaux Mardi 17 février, 14h00 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Les jours rallongent… venez participer à un moment festif à la Ferme !
Au programme :
Contes chantés
Fabrication de masques
Collation et dégustation de boissons chaudes
En accès libre.
Gratuit.
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Thomas Lo Presti / DICOM ville de Lille