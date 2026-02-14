Carnaval des animaux, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Carnaval des animaux, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mardi 17 février 2026.

Les jours rallongent… venez participer à un moment festif à la Ferme !

Au programme :
Contes chantés
Fabrication de masques
Collation et dégustation de boissons chaudes

En accès libre.
Gratuit.
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

