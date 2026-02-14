Carnaval des animaux, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Carnaval des animaux Mardi 17 février, 14h00 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Carnaval des animaux

Les jours rallongent… venez participer à un moment festif à la Ferme !

Au programme :

Contes chantés

Fabrication de masques

Collation et dégustation de boissons chaudes

En accès libre.

Gratuit.

Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Carnaval

Thomas Lo Presti / DICOM ville de Lille