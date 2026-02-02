Carnaval des animaux Journées déguisées et ateliers Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux

Carnaval des animaux Journées déguisées et ateliers

Parc de l’Auxois D905 Arnay-sous-Vitteaux Côte-d’Or

Journées déguisées Venez costumés

A l’occasion du carnaval, transformez-vous en animal ou portez un accessoire vestimentaire qui rappelle un des animaux du parc.

Envoyez nous une photo en situation dans le parc ou laissez vous photographier par notre personnel pour participer au concours du plus beau costume et du plus original.

Mardi 17 février (mardi gras) Atelier masque de 14h30 à 16h30

Mercredi 18 février Atelier maquillage de 14h à 16h .

Parc de l’Auxois D905 Arnay-sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 64 01

English : Carnaval des animaux Journées déguisées et ateliers

