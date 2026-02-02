Carnaval des animaux les plaisir d’hiver RD905 Arnay-sous-Vitteaux

Carnaval des animaux les plaisir d’hiver

RD905 Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

– Atelier des messages d’amour et d’amitié. Petits et grands dessinez, écrivez et accrochez sur le mur des cœurs un message, un dessin dédié à votre moitié, votre meilleur ami(e) BFF ou votre animal préféré 10h à 17h

– Lecture de contes pour enfants Face aux ours, laissez vous conter les plus belles histoires d’animaux (5 à 9 ans) 15h (durée 40min) .

RD905 Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 64 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval des animaux les plaisir d’hiver

L’événement Carnaval des animaux les plaisir d’hiver Arnay-sous-Vitteaux a été mis à jour le 2026-01-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)