Carnaval des associations Salle des fêtes Gabriel Rodet Rochegude

Carnaval des associations

Salle des fêtes Gabriel Rodet 85 Avenue du Comtat Venaissin Rochegude Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 00:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le carnaval de Rochegude revient !

Préparez vos plus beaux déguisements… le Carnaval de Rochegude revient pour une journée festive et pleine d’ambiance !

Invitez vos amis et venez nombreux !

Et surtout… venez déguisés !

.

Salle des fêtes Gabriel Rodet 85 Avenue du Comtat Venaissin Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 97 61 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rochegude Carnival returns!

Get your best disguises ready? the Rochegude Carnival is back for a festive, fun-filled day!

Invite your friends and come one, come all!

And above all? come in disguise!

L’événement Carnaval des associations Rochegude a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence