Carnaval des associations Salle des fêtes Gabriel Rodet Rochegude

Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 00:00:00
2026-04-04
Le carnaval de Rochegude revient !
Préparez vos plus beaux déguisements… le Carnaval de Rochegude revient pour une journée festive et pleine d’ambiance !
Invitez vos amis et venez nombreux !
Et surtout… venez déguisés !
Salle des fêtes Gabriel Rodet 85 Avenue du Comtat Venaissin Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 97 61 08
The Rochegude Carnival returns!
Get your best disguises ready? the Rochegude Carnival is back for a festive, fun-filled day!
Invite your friends and come one, come all!
And above all? come in disguise!
