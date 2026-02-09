Carnaval des centres Tulle

Carnaval des centres

Départ place Carnot, déambulation le long des quais, halte quai Baluze pour une danse et fin du défilé place Berteaud

Organisé par les centres de loisirs des communes de Chanteix, Argentat/Saint-Privat/Treignac, Chamboulive, Seilhac et Tulle

Thématiques par centre

– Chanteix Nouvel an chinois

– Seilhac La jeu

– Chamberet La neige

– Treignac Mille et une nuits

– Argentat/Saint-Privat Féerie

– Tulle Oiseaux et insectes .

Place Carnot Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

English : Carnaval des centres

