Carnaval des centres Tulle
Carnaval des centres Tulle jeudi 19 février 2026.
Carnaval des centres
Place Carnot Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Carnaval des centres
Départ place Carnot, déambulation le long des quais, halte quai Baluze pour une danse et fin du défilé place Berteaud
Organisé par les centres de loisirs des communes de Chanteix, Argentat/Saint-Privat/Treignac, Chamboulive, Seilhac et Tulle
Thématiques par centre
– Chanteix Nouvel an chinois
– Seilhac La jeu
– Chamberet La neige
– Treignac Mille et une nuits
– Argentat/Saint-Privat Féerie
– Tulle Oiseaux et insectes .
Place Carnot Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval des centres
L’événement Carnaval des centres Tulle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze