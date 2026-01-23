Carnaval des Chtoups

10 rue de l’Eglise Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 17:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Cavalcade dans les rues du village, départ à 17h30.

Suivi d’une fête à la salle polyvalente

Petite restauration, concours de déguisements, animation musicale. .

10 rue de l’Eglise Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 97 14 95 leschtoups@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval des Chtoups Kertzfeld a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du Grand Ried