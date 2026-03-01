Carnaval des écoles Barbezieux-Saint-Hilaire

Carnaval des écoles

Centre ville Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-03-31 10:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Le traditionnel Carnaval des écoles de Barbezieux-Saint-Hilaire revient pour une matinée festive et haute en couleur !

Centre ville Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr

English : Carnaval des écoles

The traditional Barbezieux-Saint-Hilaire School Carnival is back for a festive and colorful morning!

