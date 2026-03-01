Carnaval des écoles Barbezieux-Saint-Hilaire
Carnaval des écoles Barbezieux-Saint-Hilaire mardi 31 mars 2026.
Carnaval des écoles
Centre ville Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2026-03-31 10:00:00
fin : 2026-03-31
2026-03-31
Le traditionnel Carnaval des écoles de Barbezieux-Saint-Hilaire revient pour une matinée festive et haute en couleur !
Centre ville Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr
English : Carnaval des écoles
The traditional Barbezieux-Saint-Hilaire School Carnival is back for a festive and colorful morning!
