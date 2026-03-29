Carnaval des écoles, Boisset-et-Gaujac, Boisset-et-Gaujac

Carnaval des écoles Dimanche 29 mars, 14h30 Boisset-et-Gaujac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Organisé par l’APE.

Boisset-et-Gaujac 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « boissetetgaujacape@gmail.com »}]

Défilé de la place du Marché au boulodrome.