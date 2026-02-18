Carnaval des écoles Le château Châteaugiron

Carnaval des écoles

Le château Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Au programme

Dès 14h30

– Animations pour petits et grands (manège, château gonflable…)

– Pause gourmande

Dès 16h30

– Défilé

– Goûter offert .

Le château Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval des écoles Châteaugiron a été mis à jour le 2026-02-18 par OT CHATEAUGIRON