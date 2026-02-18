Carnaval des écoles Le château Châteaugiron
Carnaval des écoles Le château Châteaugiron samedi 7 mars 2026.
Carnaval des écoles
Le château Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Au programme
Dès 14h30
– Animations pour petits et grands (manège, château gonflable…)
– Pause gourmande
Dès 16h30
– Défilé
– Goûter offert .
Le château Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
