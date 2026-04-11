Carnaval des écoles de Saint-Michel-Chef-Chef Départ place du Marché de Tharon Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Carnaval des écoles de Saint-Michel-Chef-Chef

Départ place du Marché de Tharon Avenue Ernest Chevrier Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir les costumes des écoliers et profiter de ce moment de joie et de partage pour petits et grands lors du carnaval annuel des écoles à Saint-Michel-Chef-Chef !



Le carnaval des écoles de l’Horizon et Sainte-Bernadette est une petite fête conviviale et une tradition locale qui permet de renforcer les liens entre les familles et l’école. C’est l’occasion de se retrouver en famille pour défiler, chanter et danser ensemble et avoir des souvenirs inoubliables.

Alors, laisser vos enfants s’amuser et lâcher prise ! Rires, jeux et déguisements tous les ingrédients sont réunis pour créer des souvenirs impérissables.

Déambulation prévue de l’avenue Ernest Chevrier jusqu’au Grand Escalier sur le front de mer

N’oubliez pas de prendre des photos et des vidéos pour immortaliser ce moment spécial !



Bonus

Présence de Barakazic

Goûter offert aux enfants par la Mairie

À noter

15h rdv place du marché

15h30 défilé

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant TOUTE la manifestation

Venez nombreux, déguisés et maquillés !

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef. .

Départ place du Marché de Tharon Avenue Ernest Chevrier Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 93 75 95 associationcaphorizon@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the schoolchildren’s costumes and enjoy a moment of joy and sharing for young and old at the annual school carnival in Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Carnaval des écoles de Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic