Carnaval des écoles Lons

Carnaval des écoles place Bernard Deytieux Lons 2026-03-20

Carnaval des écoles Lons vendredi 20 mars 2026.

Carnaval des écoles

place Bernard Deytieux Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Princesses, super-héros, ou magiciens… les histoires vont prendre vie le vendredi 20 mars ! Les enfants sont invités à venir déguisés en leur personnages de contes préférés. Rendez-vous devant l’hôtel de ville !   .

place Bernard Deytieux Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 32 32 

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English : Carnaval des écoles

L’événement Carnaval des écoles Lons a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau

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