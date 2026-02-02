Carnaval des écoliers

Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Défilé dans les rues.

16h30, foyer municipal Spectacle Le monde du cinéma .

Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aperpipuyooramous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval des écoliers

L’événement Carnaval des écoliers Puyoô a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Coeur de Béarn