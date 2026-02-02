Carnaval des écoliers Puyoô
Carnaval des écoliers Puyoô samedi 7 février 2026.
Carnaval des écoliers
Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Défilé dans les rues.
16h30, foyer municipal Spectacle Le monde du cinéma .
Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aperpipuyooramous@gmail.com
