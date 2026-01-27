Carnaval des enfants

Place des hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 13:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Assistez au carnaval des enfants de la place des Hêtres jusqu’à la MJC !

Place des hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

English :

Join the children’s carnival from Place des Hêtres to the MJC!

L’événement Carnaval des enfants Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène