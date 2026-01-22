Carnaval des enfants Salle événementielle Empire Auxonne
Carnaval des enfants Salle événementielle Empire Auxonne samedi 14 février 2026.
Carnaval des enfants
Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Pour la troisième année consécutive nous revenons pour faire passer un après-midi carnaval à vous enfants.
Comme l’an passé un parcours de jeux avec un cumul de points pour choisir de jolis cadeaux à la fin
Bataille de confettis à 17h
Un concours de costume sera organisé pour les enfants qui souhaite s’inscrire
Inscription par mail(pour une organisation au TOP) carnavaldesenfants3@gmail.com
Nous vous attendons aussi nombreux que l’année dernière .
Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté carnavaldesenfants3@gmail.com
