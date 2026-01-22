Carnaval des enfants Salle événementielle Empire Auxonne

Carnaval des enfants

Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

Pour la troisième année consécutive nous revenons pour faire passer un après-midi carnaval à vous enfants.

Comme l’an passé un parcours de jeux avec un cumul de points pour choisir de jolis cadeaux à la fin

Bataille de confettis à 17h

Un concours de costume sera organisé pour les enfants qui souhaite s’inscrire

Inscription par mail(pour une organisation au TOP) carnavaldesenfants3@gmail.com

Nous vous attendons aussi nombreux que l’année dernière .

