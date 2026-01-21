Carnaval des enfants rue du Stade Avermes
Carnaval des enfants rue du Stade Avermes dimanche 22 mars 2026.
Carnaval des enfants
rue du Stade Salle Isléa Avermes Allier
Tarif : – –
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Carnaval des enfants organisée par l’amicale laïque d’Avermes. Défilé haut en couleurs !
rue du Stade Salle Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 31 97 92 amicalelaique.avermes@gmail.com
English :
Children’s carnival organized by the Amicale laïque d’Avermes. A colorful parade!
L’événement Carnaval des enfants Avermes a été mis à jour le 2026-01-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région