Carnaval des enfants Baldenheim
Carnaval des enfants Baldenheim samedi 28 février 2026.
Carnaval des enfants
3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28 11:11:00
fin : 2026-02-28 15:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Carnaval avec défilé avec groupe carnavalesque, animations, élection du plus beau costume et petite restauration
Le carnaval est de retour au départ du centre socio-culturel !
Au programme
Défilé dans les rues du village avec groupe carnavalesque accompagné de 3 chars
Animations
Election du plus beau costume
Restauration de midi sur réservation avant le 21 février saucisse blanche, merguez, lard grillé
Buvette
Confettis interdits 0 .
3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 85 25 57 lesptitespommesblanches67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnival parade with carnival band, entertainment, election of the most beautiful costume and snacks
L’événement Carnaval des enfants Baldenheim a été mis à jour le 2026-02-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme