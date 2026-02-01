Carnaval des enfants

3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 11:11:00

fin : 2026-02-28 15:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Carnaval avec défilé avec groupe carnavalesque, animations, élection du plus beau costume et petite restauration

Le carnaval est de retour au départ du centre socio-culturel !

Au programme

Défilé dans les rues du village avec groupe carnavalesque accompagné de 3 chars

Animations

Election du plus beau costume

Restauration de midi sur réservation avant le 21 février saucisse blanche, merguez, lard grillé

Buvette

Confettis interdits 0 .

3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 85 25 57 lesptitespommesblanches67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival parade with carnival band, entertainment, election of the most beautiful costume and snacks

L’événement Carnaval des enfants Baldenheim a été mis à jour le 2026-02-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme