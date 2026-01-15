Carnaval des enfants jardin public Bas-en-Basset
Carnaval des enfants jardin public Bas-en-Basset samedi 21 février 2026.
Carnaval des enfants
jardin public Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Carnaval déguisé (ou non) accompagné de la Ligérienne Musique suivi d’un spectacle gratuit à la salle municipale.
Maquillage à partir de 13h30 départ du jardin public à 15h
un sachet goûter + 1 boisson offert aux enfants
jardin public Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
Carnival in disguise (or not) accompanied by Ligérienne Musique, followed by a free show at the Salle Municipale.
Make-up from 1:30 p.m. departure from the public garden at 3 p.m
snack bag + 1 drink for children
