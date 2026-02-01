Carnaval des enfants Buhl-Lorraine

Carnaval des enfants

L’Association des Parents d’Élèves de l’école du Petit Bois organise un après-midi Carnaval. Au programme Tombola, mascottes, concours du plus beau déguisement. Entrée payante avec sirop à volonté et une crêpe offerte, pour les enfants jusqu’à 11 ans. Inscription obligatoire avec coupon ou via le groupe Facebook de l’APE du Petit Bois avant le 10 février 2026.

Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte.Enfants

English :

The Association des Parents d’Élèves de l’école du Petit Bois is organizing a Carnival afternoon. On the program: Tombola, mascots, best-dressed contest. Paid admission with unlimited syrup and a free crêpe for children up to 11 years of age. Registration required with coupon or via the Petit Bois APE Facebook group before February 10, 2026.

Children must be under the responsibility of an adult.

