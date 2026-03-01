Carnaval des enfants Chaudeney-sur-Moselle Salle polyvalente M.Bouchot Chaudeney-sur-Moselle
Carnaval des enfants Chaudeney-sur-Moselle Salle polyvalente M.Bouchot Chaudeney-sur-Moselle samedi 14 mars 2026.
Carnaval des enfants Chaudeney-sur-Moselle
Salle polyvalente M.Bouchot 1 rue du Colombier Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Le Carnaval s’invite à Chaudeney-sur-Moselle !
Au programme
– 15h défilé dans les rues de Chaudeney, avec la participation de l’association Rencontres Intemporelles qui organise le Carnaval vénitien de Toul
– 16h15 goûter festif dans la salle M.Bouchot, offert par les associations
– 17h-19h fiesta du carnaval
Les meilleurs déguisements seront élus pour les 0/6 ans, 7/11 ans, ados/adultes. N’oubliez pas de venir déguisés.
N’hésitez pas à apporter des beignets !Tout public
0 .
Salle polyvalente M.Bouchot 1 rue du Colombier Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnival comes to Chaudeney-sur-Moselle!
On the program:
– 3pm: parade through the streets of Chaudeney, with the participation of the Rencontres Intemporelles association, which organizes Toul’s Venetian Carnival
– 4.15pm: festive snack in Salle M. Bouchot, hosted by the associations
– 5pm-7pm: Carnival fiesta
The best costumes will be chosen for 0/6, 7/11 and teens/adults. Don’t forget to come in costume.
Don’t forget to bring doughnuts!
L’événement Carnaval des enfants Chaudeney-sur-Moselle Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-03-06 par MT TERRES TOULOISES