Carnaval des enfants Chaudeney-sur-Moselle Salle polyvalente M.Bouchot Chaudeney-sur-Moselle

Le Carnaval s’invite à Chaudeney-sur-Moselle !

Au programme

– 15h défilé dans les rues de Chaudeney, avec la participation de l’association Rencontres Intemporelles qui organise le Carnaval vénitien de Toul

– 16h15 goûter festif dans la salle M.Bouchot, offert par les associations

– 17h-19h fiesta du carnaval

Les meilleurs déguisements seront élus pour les 0/6 ans, 7/11 ans, ados/adultes. N’oubliez pas de venir déguisés.

N’hésitez pas à apporter des beignets !Tout public

Salle polyvalente M.Bouchot 1 rue du Colombier Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Carnival comes to Chaudeney-sur-Moselle!

On the program:

– 3pm: parade through the streets of Chaudeney, with the participation of the Rencontres Intemporelles association, which organizes Toul’s Venetian Carnival

– 4.15pm: festive snack in Salle M. Bouchot, hosted by the associations

– 5pm-7pm: Carnival fiesta

The best costumes will be chosen for 0/6, 7/11 and teens/adults. Don’t forget to come in costume.

Don’t forget to bring doughnuts!

