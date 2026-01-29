CARNAVAL DES ENFANTS

Diebling Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

L’association autonome des parents d’élèves organise le traditionnel carnaval des enfants le 1er mars au Clos des arts.

Enfant 5 euros Adulte 2 euros Gratuit -3 ans. En prévente uniquement 0611024475 ou facebook AAPE DieblingEnfants

5 .

Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 50 27 mairie@diebling.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The independent parents? association is organizing the traditional children?s carnival on March 1 at the Clos des Arts.

Children: 5 euros Adults: 2 euros Free for children under 3. Advance sales only: 0611024475 or facebook AAPE Diebling

L’événement CARNAVAL DES ENFANTS Diebling a été mis à jour le 2026-01-29 par FORBACH TOURISME