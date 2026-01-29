CARNAVAL DES ENFANTS Diebling
CARNAVAL DES ENFANTS Diebling dimanche 1 mars 2026.
CARNAVAL DES ENFANTS
Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
L’association autonome des parents d’élèves organise le traditionnel carnaval des enfants le 1er mars au Clos des arts.
Enfant 5 euros Adulte 2 euros Gratuit -3 ans. En prévente uniquement 0611024475 ou facebook AAPE DieblingEnfants
5 .
Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 50 27 mairie@diebling.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The independent parents? association is organizing the traditional children?s carnival on March 1 at the Clos des Arts.
Children: 5 euros Adults: 2 euros Free for children under 3. Advance sales only: 0611024475 or facebook AAPE Diebling
L’événement CARNAVAL DES ENFANTS Diebling a été mis à jour le 2026-01-29 par FORBACH TOURISME