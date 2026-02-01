CARNAVAL DES ENFANTS Etzling

CARNAVAL DES ENFANTS

Rue de la Montée Etzling Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Dimanche 8 février, de 14h à 18h, salle polyvalente d’Etzling

Venez nombreux, petits et grands, déguisés ou non, pour partager un après-midi festif et convivial ! Petite restauration sur place

Entrée gratuite. On vous attend pour faire le plein de couleurs, de rires et de bonne humeur !Enfants

Rue de la Montée Etzling 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 85 27 23 ape.etzling@gmail.com

English :

Sunday, February 8, 2-6pm, Etzling multi-purpose hall

Come one, come all, young and old, disguised or not, to share a festive and convivial afternoon! Light refreshments on site

Free admission. We’re waiting for you to fill up on color, laughter and good humor!

