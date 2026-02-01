CARNAVAL DES ENFANTS Etzling
Rue de la Montée Etzling Moselle
Dimanche 8 février, de 14h à 18h, salle polyvalente d’Etzling
Venez nombreux, petits et grands, déguisés ou non, pour partager un après-midi festif et convivial ! Petite restauration sur place
Entrée gratuite. On vous attend pour faire le plein de couleurs, de rires et de bonne humeur !Enfants
Rue de la Montée Etzling 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 85 27 23 ape.etzling@gmail.com
English :
Sunday, February 8, 2-6pm, Etzling multi-purpose hall
Come one, come all, young and old, disguised or not, to share a festive and convivial afternoon! Light refreshments on site
Free admission. We’re waiting for you to fill up on color, laughter and good humor!
