Carnaval des enfants rue Bauer Forbach
Carnaval des enfants rue Bauer Forbach mercredi 11 février 2026.
Carnaval des enfants
rue Bauer Salle des fêtes – Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Animé par Talia Even, avec des macottes. Accueil à partir de 13h30. Réservation conseillée. Restauration sur place. Gratuit pour les accompagnants.Enfants
3 .
rue Bauer Salle des fêtes – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by Talia Even, with macottes. Reception from 1:30pm. Reservations recommended. Catering on site. Free for accompanying persons.
L’événement Carnaval des enfants Forbach a été mis à jour le 2026-02-03 par FORBACH TOURISME