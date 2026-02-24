Carnaval des enfants Haegen

Carnaval des enfants

18 Grand’rue Haegen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Défilé des enfants dans le village suivi d’un goûter offert par la commune de Haegen.

À partir de 18 h, soirée tartes flambées. .

18 Grand’rue Haegen 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 13 54

