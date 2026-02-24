Carnaval des enfants Haegen
Carnaval des enfants Haegen samedi 7 mars 2026.
Carnaval des enfants
18 Grand’rue Haegen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 15:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Défilé des enfants dans le village suivi d’un goûter offert par la commune de Haegen.
À partir de 18 h, soirée tartes flambées. .
18 Grand’rue Haegen 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 13 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carnaval des enfants Haegen a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région