Carnaval des enfants rue de la forêt Henriville

Carnaval des enfants

rue de la forêt Foyer de Henriville salle polyvalente Henriville Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

L’association Henri’Mouv propose un carnaval des enfants, animé par Animation Gilou . Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Nombre d’entrées limité.Enfants

2 .

rue de la forêt Foyer de Henriville salle polyvalente Henriville 57450 Moselle Grand Est +33 6 14 91 31 12 henrimouv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Henri’Mouv association is organizing a children’s carnival, hosted by Animation Gilou . Children remain the responsibility of their parents. Limited number of entries.

L’événement Carnaval des enfants Henriville a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH