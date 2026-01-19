Carnaval des enfants rue de la forêt Henriville
Carnaval des enfants rue de la forêt Henriville samedi 14 février 2026.
Carnaval des enfants
rue de la forêt Foyer de Henriville salle polyvalente Henriville Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
L’association Henri’Mouv propose un carnaval des enfants, animé par Animation Gilou . Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Nombre d’entrées limité.Enfants
rue de la forêt Foyer de Henriville salle polyvalente Henriville 57450 Moselle Grand Est +33 6 14 91 31 12 henrimouv@gmail.com
English :
The Henri’Mouv association is organizing a children’s carnival, hosted by Animation Gilou . Children remain the responsibility of their parents. Limited number of entries.
L’événement Carnaval des enfants Henriville a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH