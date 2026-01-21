Carnaval des enfants

124 Rte de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

DJ Fred est de retour dans son village natal pour animer le grand carnaval des enfants. Venez faire la fête après le défilé dans le village.

Cortège carnavalesque des enfants dans le village.

14h Cortège départ Place de la Mairie

14h45 Rdv à la salle Le Courlis

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents. .

124 Rte de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 58 40 44

English :

DJ Fred is back in his home village to host the big children’s carnival. Come and party after the parade through the village.

L’événement Carnaval des enfants Herbsheim a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme du Grand Ried