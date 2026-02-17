Carnaval des enfants Stade municipal Chat Locussol Jonzac

Carnaval des enfants

Stade municipal Chat Locussol 2 avenue de Chanzy Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-03-12 16:45:00

2026-03-12

Départ du défilé depuis l’école élémentaire avec déambulation dans les rues de la ville pour le grand rassemblement du Carnaval place du Château. Les musiciens de la Cie Poussez pas Mémé, et les Elfes de la Cie le Passage accompagneront le défilé.

Stade municipal Chat Locussol 2 avenue de Chanzy Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 04 11 accueil@villedejonzac.fr

English :

The parade departs from the elementary school and strolls through the streets of the town to the big Carnival gathering at Place du Château. Musicians from Cie Poussez pas Mémé, and Elves from Cie le Passage will accompany the parade.

