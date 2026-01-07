Carnaval des enfants Kaysersberg Vignoble

Carnaval des enfants

Place Gouraud Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Cavalcade des enfants déguisés dans les rues accompagnés par la Gugga Musik Notasawler d’Hilsenheim. Le thème est la couleur verte.

Plongez dans la magie du carnaval avec la cavalcade des enfants dans les rues de Kaysersberg ! Un moment festif et haut en couleur où petits et grands défilent dans une joyeuse farandole, accompagnés par l’entrainant groupe de Gugga Musik Notasawler d’Hilsenheim.

Le cortège, rythmé par les percussions et les cuivres endiablés, vous mènera jusqu’au pont fortifié pour assister à la traditionnelle crémation de la sorcière, un spectacle qui symbolise la fin de l’hiver et l’arrivée des beaux jours.

Et pour clôturer cet après-midi festif en beauté, crémation de la sorcière puis un grand goûter convivial vous attend au Badhus, où rires et gourmandises seront au rendez-vous.

La couleur verte est le thème 2026.

Venez déguisés et laissez-vous emporter par l'ambiance du carnaval !

Place Gouraud Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 29 71 hubert.pilz@orange.fr

English :

Cavalcade of children in fancy dress through the streets, accompanied by Hilsenheim’s Gugga Musik Notasawler. The theme is green.

