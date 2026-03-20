Carnaval des enfants

Place de la Halle Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’APE de Lalinde, avec le soutien des commerçants, organise le Carnaval des enfants ! Venez déguisés (petits et grands).

Au programme défilé des costumes, jeux et animations, atelier de maquillage, goûter festif offert par l’APE et les commerçants.

Tirage de Tombola au moment du goûter.

Apportez vos instruments pour vous faire entendre dans les rues. .

Place de la Halle Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 43 12 10 ape.lalinde@gmail.com

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English : Carnaval des enfants

L’événement Carnaval des enfants Lalinde a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides