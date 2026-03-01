Carnaval des enfants

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le carnaval des enfants aux Moutiers-en-Retz, une animation haute en couleurs !

Préparez avec votre enfant son plus beau déguisement et déambuler dans les rues du village lors de cet évenement familial et festif ! L’occasion de partager en famille une activité ludique et conviviale

Informations pratiques

accessible à tous les enfants

arrivez en avance pour ne pas manquer le départ du défilé

les enfants restent sous la responsabilité des parents

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 56 68 30 32 amicalelaique44760@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The children’s carnival in Moutiers-en-Retz, a colorful event!

L’événement Carnaval des enfants Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-04 par I_OT Pornic