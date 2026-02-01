Carnaval des enfants Salle polyvalente Les Villettes
Carnaval des enfants Salle polyvalente Les Villettes vendredi 27 février 2026.
Carnaval des enfants
Salle polyvalente 4 rue du stade Les Villettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Venez fêter le carnaval avec le sou des écoles de Trevas.
Stand de maquillage, confettis, boom party, jeux et cadeaux seront au rendez-vous
Avec buvette, hot-dog et crêpes sucrées
Entrée gratuite
.
Salle polyvalente 4 rue du stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate Carnival with the Trevas school fund.
Face painting, confetti, boom party, games and gifts will be on offer
With refreshments, hot dogs and sweet crepes
Free admission
L’événement Carnaval des enfants Les Villettes a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron