Carnaval des enfants Salle polyvalente Les Villettes

Carnaval des enfants

Salle polyvalente 4 rue du stade Les Villettes Haute-Loire

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Venez fêter le carnaval avec le sou des écoles de Trevas.

Stand de maquillage, confettis, boom party, jeux et cadeaux seront au rendez-vous

Avec buvette, hot-dog et crêpes sucrées

Entrée gratuite

Salle polyvalente 4 rue du stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Come and celebrate Carnival with the Trevas school fund.

Face painting, confetti, boom party, games and gifts will be on offer

With refreshments, hot dogs and sweet crepes

Free admission

