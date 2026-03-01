Carnaval des enfants

Logelheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez déambuler dans les rues de Logelheim dans une ambiance de folie, accompagnés par le magnifique char de l’association des Logeler Baitzer ! Après le défilé, la fête continue ! Rejoignez la salle multi-activités pour prolonger l’après-midi en musique. Au programme pour les gourmands un super goûter de Carnaval (avec des crêpes !), buvette sur place. 0 .

Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 01 04 29 89

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English :

L’événement Carnaval des enfants Logelheim a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach