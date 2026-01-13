Carnaval des enfants

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Défilé des enfants costumés au départ de l’école. Les festivités se poursuivront en salle des fêtes afin de procéder à l’élection du petit roi et de la petite reine du Carnaval de Manthelan 2026 !

Défilé des enfants costumés au départ de l’école Henri Garand. Le défilé s’effectuera en présence de l’un des chars géants du carnaval, accompagné du groupe Les Musiciens en Folie de Cholet (49) composé d’une trentaine de musiciens ! Les festivités se poursuivront en salle des fêtes afin de procéder à l’élection du petit roi et de la petite reine du Carnaval de Manthelan 2026 ! .

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@carnavaldemanthelan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parade of costumed children from the school. The parade will take place in the presence of one of the giant carnival floats, accompanied by the 30-strong group Les Musiciens en Folie from Cholet (49)! Election of the little king and queen at Espace des faluns.

L’événement Carnaval des enfants Manthelan a été mis à jour le 2026-01-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire