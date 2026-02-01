Carnaval des enfants Marlenheim

Carnaval des enfants

2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Un après-midi festif à partager en famille avec de nombreuses animations cavalcade à 14h30, maquillage, clown, musique, concours de déguisement et coloriages.

Buvette et petite restauration sur place.

Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Marlenheim et Nordheim. 0 .

2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 20 13 23 apeemn@gmail.com

