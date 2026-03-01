Carnaval des enfants Matzenheim

Carnaval des enfants

rue du Stade Matzenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

En famille, venez tous déguisés !

Cavalcade, boum, goûter et concours de déguisement.

La présence des parents est obligatoire. .

rue du Stade Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 61 ape.matz67150@gmail.com

