Carnaval des enfants Matzenheim samedi 7 mars 2026.
rue du Stade Matzenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
En famille, venez tous déguisés !
Cavalcade, boum, goûter et concours de déguisement.
La présence des parents est obligatoire. .
rue du Stade Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 61 ape.matz67150@gmail.com
