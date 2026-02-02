Carnaval des enfants Monistrol-sur-Loire
Carnaval des enfants Monistrol-sur-Loire vendredi 20 mars 2026.
Carnaval des enfants
Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Carnaval des enfants sur le thème de l’eau avec défilés le matin et l’après-midi en centre ville.
Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Water-themed children’s carnival with morning and afternoon parades in the town center.
L’événement Carnaval des enfants Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron