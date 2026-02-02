Carnaval des enfants

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Carnaval des enfants sur le thème de l’eau avec défilés le matin et l’après-midi en centre ville.

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 16

English :

Water-themed children’s carnival with morning and afternoon parades in the town center.

