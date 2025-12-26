Carnaval des enfants, Nordhouse

Carnaval des enfants, Nordhouse samedi 7 mars 2026.

Carnaval des enfants

Nordhouse Bas-Rhin

Samedi 2026-03-07
2026-03-07

Défilé dans les rues, goûter et spectacle de magie.
Cavalcade dans les rues, suivie d'un goûter et un spectacle de magie.

Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 48 56 94  rf-roussel@hotmail.com

English :

Street parade, snack and magic show.

