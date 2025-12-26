Carnaval des enfants, Nordhouse
Carnaval des enfants, Nordhouse samedi 7 mars 2026.
Carnaval des enfants
Nordhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Défilé dans les rues, goûter et spectacle de magie.
Cavalcade dans les rues, suivie d’un goûter et un spectacle de magie. .
Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 48 56 94 rf-roussel@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Street parade, snack and magic show.
L’événement Carnaval des enfants Nordhouse a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme du Grand Ried