Carnaval des enfants Orbey

Carnaval des enfants

1 place des écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Une belle après-midi avec un défilé de Carnaval pour les enfants déguisés, une bataille de confettis et un délicieux goûter.

La cavalcade des enfants déguisés se tiendra encore cette année dans les rues d’Orbey. RDV à la salle polyvalente pour un départ à l’ambiance festive à 14h30. Tous à vos costumes!

Une bataille de confettis se déroulera ensuite sur le parking de la salle polyvallente. Un goûter sera ensuite proposé à tous les enfants.

Une belle après-midi en perspective !

1 place des écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

A wonderful afternoon with a Carnival parade for children in fancy dress, a confetti fight and a delicious snack.

