Carnaval des enfants organisé par l’APAEE Salle municipale Étaules
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
2026-02-07
Chers petits et grands fêtards, préparez vos plus beaux costumes !
L’apaee vous invite à une boom costumée
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apaee17750@gmail.com
English :
Dear young and old party-goers, get your best costumes ready!
Apaee invites you to a costume party
