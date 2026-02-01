Carnaval des enfants organisé par l’APAEE Salle municipale Étaules

Carnaval des enfants organisé par l’APAEE

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

2026-02-07

Chers petits et grands fêtards, préparez vos plus beaux costumes !

L’apaee vous invite à une boom costumée

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apaee17750@gmail.com

English :

Dear young and old party-goers, get your best costumes ready!

Apaee invites you to a costume party

L’événement Carnaval des enfants organisé par l’APAEE Étaules a été mis à jour le 2026-02-02 par Mairie d’Etaules