Carnaval des enfants Osthouse

Carnaval des enfants Osthouse mardi 17 février 2026.

Carnaval des enfants

place de la Mairie Osthouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : 
Début : Mardi 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
Début : Mardi 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :
2026-02-17

Défilé dans les rues du village, puis animations à la salle CSBO avec goûter et structure gonflable, jeux récréatifs.   .

place de la Mairie Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 35 77  espace.jeunes@cc-erstein.fr

L’événement Carnaval des enfants Osthouse a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Grand Ried