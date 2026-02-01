Carnaval des enfants Osthouse
Carnaval des enfants Osthouse mardi 17 février 2026.
Carnaval des enfants
place de la Mairie Osthouse Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-17
Défilé dans les rues du village, puis animations à la salle CSBO avec goûter et structure gonflable, jeux récréatifs. .
place de la Mairie Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 35 77 espace.jeunes@cc-erstein.fr
2026-01-28