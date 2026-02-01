Carnaval des enfants Osthouse

Carnaval des enfants

place de la Mairie Osthouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Défilé dans les rues du village, puis animations à la salle CSBO avec goûter et structure gonflable, jeux récréatifs. .

place de la Mairie Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 35 77 espace.jeunes@cc-erstein.fr

English :

