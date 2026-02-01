Carnaval des enfants Petite-Rosselle
Carnaval des enfants Petite-Rosselle mercredi 11 février 2026.
Carnaval des enfants
Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle
Tarif : 4 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Venez participer au Carnaval des enfants de Petite-Rosselle organisé par les Amis des Roses à l’espace Concorde.
Gratuit pour les enfants. 4 euros pour les adultes.Enfants
4 .
Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 84 80 94
English :
Come and take part in the Petite-Rosselle Children’s Carnival organized by the Friends of the Roses at the Espace Concorde.
Free for children. 4 euros for adults.
L’événement Carnaval des enfants Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-01-29 par FORBACH TOURISME