Carnaval des enfants

Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Venez participer au Carnaval des enfants de Petite-Rosselle organisé par les Amis des Roses à l’espace Concorde.

Gratuit pour les enfants. 4 euros pour les adultes.Enfants

4 .

Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 84 80 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the Petite-Rosselle Children’s Carnival organized by the Friends of the Roses at the Espace Concorde.

Free for children. 4 euros for adults.

L’événement Carnaval des enfants Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-01-29 par FORBACH TOURISME