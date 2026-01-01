Carnaval des enfants Porcelette
Carnaval des enfants Porcelette samedi 31 janvier 2026.
Carnaval des enfants
11 rue de Saint-Avold Porcelette Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:30:00
Date(s) :
2026-01-31
L’Harmonie municipale organise son traditionnel carnaval des enfants. Cette année, le thème sera strass et paillettes . L’animation sera assurée par Nico fait le show.Enfants
11 rue de Saint-Avold Porcelette 57890 Moselle Grand Est +33 6 04 02 71 23
English :
The Harmonie municipale is organizing its traditional children’s carnival. This year’s theme is rhinestones and glitter . Entertainment will be provided by Nico fait le show.
L’événement Carnaval des enfants Porcelette a été mis à jour le 2026-01-09 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE