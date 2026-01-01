Carnaval des enfants

11 rue de Saint-Avold Porcelette Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

L’Harmonie municipale organise son traditionnel carnaval des enfants. Cette année, le thème sera strass et paillettes . L’animation sera assurée par Nico fait le show.Enfants

English :

The Harmonie municipale is organizing its traditional children’s carnival. This year’s theme is rhinestones and glitter . Entertainment will be provided by Nico fait le show.

L’événement Carnaval des enfants Porcelette a été mis à jour le 2026-01-09 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE