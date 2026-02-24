Carnaval des enfants Salle polyvalente Riec-sur-Bélon
Salle polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2026-03-14 15:00:00
L’APE & l’APEL vous convient à venir fêter le carnaval ! Rendez-vous à 15h à la salle polyvalente pour le traditionnel défilé, puis à partir de 16h la fête continue avec un goûter en musique
À vos déguisements !
Qui aura le plus beau costume ?
Pour les parents qui souhaitent préparer des gâteaux, merci de les déposer à la salle Aven pour 14h
Samedi 14 MARS 2026
15h00
Salle Polyvalente Riec .
Salle polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 69 97 51 60
