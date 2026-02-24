Carnaval des enfants Salle polyvalente Riec-sur-Bélon

Carnaval des enfants

L’APE & l’APEL vous convient à venir fêter le carnaval ! Rendez-vous à 15h à la salle polyvalente pour le traditionnel défilé, puis à partir de 16h la fête continue avec un goûter en musique

À vos déguisements !

Qui aura le plus beau costume ?

Pour les parents qui souhaitent préparer des gâteaux, merci de les déposer à la salle Aven pour 14h

Salle polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 69 97 51 60

