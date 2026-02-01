Carnaval des enfants Sous le préau de la crèche Saint-Maurice-sur-Moselle

Carnaval des enfants

L’association des parents d’élèves Les Enfants d’Abord organise un Carnaval des enfants.Venez déguisés et partagez un moment inoubliable en famille ou entre amis !Au programme Défilé en costumes et concours de costumes.Boissons offertes par l’APE.Rendez-vous sous le préau de la crèche La Farandole à 15 H.Enfants sous la responsabilité des familles.Tout public

Sous le préau de la crèche 3 Rue des Écoles Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 78 30 81 64 apelesenfantsdabord88560@gmail.com

English :

The Les Enfants d’Abord parent-teacher association is organizing a children’s carnival.come dressed up and share an unforgettable moment with family and friends! On the program: Costume parade and costume contest.drinks provided by the APE.Meet under the courtyard of the La Farandole crèche at 3pm.children under the responsibility of their families.

