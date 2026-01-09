Carnaval des enfants Sand
Carnaval des enfants Sand dimanche 1 mars 2026.
Carnaval des enfants
rue Sainte Odile Sand Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
AU PROGRAMME
CAVALCADE EN MUSIQUE DANS LES RUES DU VILLAGE
ANIMATION FESTIVE DEVANT LA SALLE MULTIFONCTIONS
GOUTER OFFERT PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
ELECTION DU ROI ET DE LA REINE DE LA FETE
VENEZ NOMBREUX AVEC VOS PLUS BEAUX DEGUISEMENTS .
rue Sainte Odile Sand 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 62 mairie-sand@wanadoo.fr
English :
L’événement Carnaval des enfants Sand a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Grand Ried