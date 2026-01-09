Carnaval des enfants

rue Sainte Odile Sand Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

AU PROGRAMME

CAVALCADE EN MUSIQUE DANS LES RUES DU VILLAGE

ANIMATION FESTIVE DEVANT LA SALLE MULTIFONCTIONS

GOUTER OFFERT PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

ELECTION DU ROI ET DE LA REINE DE LA FETE

VENEZ NOMBREUX AVEC VOS PLUS BEAUX DEGUISEMENTS .

Sand 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 62 mairie-sand@wanadoo.fr

L’événement Carnaval des enfants Sand a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Grand Ried