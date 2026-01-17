Carnaval des enfants Sarrebourg

Carnaval des enfants

Mercredi 2026-02-18 14:00:00

2026-02-18 17:30:00

2026-02-18

Comme chaque année, la Ville organise un grand carnaval pour les enfants de 3 à 11 ans. Rendez-vous pour un après-midi festif, en musique, avec des jeux et bien sûr déguisé ! Après l’élection des plus beaux costumes un goûter sera proposé aux enfants.

Les enfants seront obligatoirement sous la surveillance d’un parent.

L’ouverture des portes se fera un quart d’heure avant le début de fête et se fermeront un quart d’heure après le début de la manifestation (pour des raisons de sécurité il sera alors impossible d’accéder à la salle).

Mise en vente des billets le deux février en mairie.

Salle des fêtes place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

As every year, the town organizes a big carnival for children aged 3 to 11. Come and join us for a festive afternoon of music, games and, of course, costumes! After the election of the most beautiful costumes, a snack will be offered to the children.

Children must be supervised by a parent.

Doors will open a quarter of an hour before the start of the party and close a quarter of an hour after the event has begun (for security reasons, it will be impossible to enter the hall).

Tickets go on sale on February 2 at the town hall.

