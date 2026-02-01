Carnaval des enfants Stiring-Wendel
Carnaval des enfants Stiring-Wendel mercredi 11 février 2026.
Carnaval des enfants
rue de la Veille Usine Stiring-Wendel Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
Venez participer au carnaval des enfants organisé par les Amis des Roses, à l’Espace Concorde de Petite-Rosselle.
Gratuit pour les enfants. 4 euros pour les adultes.
rue de la Veille Usine Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 72 36 03 21 eculture@rtvc.fr
English :
Come and take part in the children’s carnival organized by Les Amis des Roses, at Petite-Rosselle’s Espace Concorde.
Free for children. 4 euros for adults.
