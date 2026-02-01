Carnaval des enfants

rue de la Veille Usine Stiring-Wendel Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

2026-02-11

Venez participer au carnaval des enfants organisé par les Amis des Roses, à l’Espace Concorde de Petite-Rosselle.

Gratuit pour les enfants. 4 euros pour les adultes.

rue de la Veille Usine Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 72 36 03 21 eculture@rtvc.fr

Come and take part in the children’s carnival organized by Les Amis des Roses, at Petite-Rosselle’s Espace Concorde.

Free for children. 4 euros for adults.

L’événement Carnaval des enfants Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-01-29 par FORBACH TOURISME